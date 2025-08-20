«Чтим подвиг всех работников СМИ»: Захарова напомнила о трехлетней годовщине Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с трехлетней годовщиной убийства российской журналистки Дарьи Дугиной напомнила о том, что все виновные в совершение теракта будут наказаны. Об этом следует из сообщения МИД РФ в Telegram-канале.
«Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой)», — сообщила Захарова.
Она также заявила, что ни Запад, ни подконтрольные ему профильные международные структуры так и не отреагировали на убийство.
По словам Захаровой, власти в Киеве целенаправленно подавляют любое инакомыслие и целенаправленно преследуют журналистов, работающих на российские медиа.
Дипломат также уточнила, что убийство Дугиной не имеет срока давности.
Напомним, что в 2023 году одну из улиц Донецка назвали в честь убитой Дарьи Дугиной.