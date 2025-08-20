«Чтим подвиг всех работников СМИ»: Захарова напомнила о трехлетней годовщине Дугиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с трехлетней годовщиной убийства российской журналистки Дарьи Дугиной напомнила о том, что все виновные в совершение теракта будут наказаны. Об этом следует из сообщения МИД РФ в Telegram-канале.