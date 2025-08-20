Белый дом: Трамп пожертвовал отпуском в гольф-клубе ради мира на Украине

На фоне международных усилий по разрешению украинского кризиса СМИ и эксперты активно обсуждают возможность проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В публикациях упоминаются различные предложения по организации саммита: отдельные страны сами выразили готовность принять переговоры, а также высказываются предположения относительно потенциальных мест встречи. При этом ни Москва, ни Киев, ни Вашингтон официально не назвали конкретных городов или государств, где мог бы состояться саммит.