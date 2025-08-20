Суд в Петербурге рассмотрит дело депутата Амосова за публикацию запрещённой символики

Калининский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению дело депутата Заксобрания Михаила Амосова по статье 20.3 части 1 КоАП РФ, связанной с публикацией запрещённой символики. Об этом сообщается на официальном сайте суда.
По материалам дела, Амосова обвиняют в пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики, запрещённой федеральным законодательством. Сам депутат заявил ТАСС, что узнал о деле из СМИ и не имеет представления о его содержании. «Меня не оповещали, поэтому для меня это загадка. Я об этом узнал из звонков журналистов. То, что я вижу на сайте суда, дело передано судье», — отметил он.
Согласно информации ряда СМИ, поводом для дела стала публикация в соцсетях депутата фотографии Алексея Навального* (был признан экстремистом российскими властями.)16 февраля прошлого года, в день смерти оппозиционера. Сейчас эти материалы удалены.
Амосов подчеркнул, что не был сторонником Навального* и даже голосовал за его исключение из партии «Яблоко» в 2007 году из-за националистических взглядов политика. «Я и Навальный — представители разных политических направлений. Я не был его сторонником, пропагандистом, ничего такого», — добавил он.
* был признан экстремистом в РФ.