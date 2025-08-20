Суд в Петербурге рассмотрит дело депутата Амосова за публикацию запрещённой символики

По материалам дела, Амосова обвиняют в пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики, запрещённой федеральным законодательством. Сам депутат заявил ТАСС, что узнал о деле из СМИ и не имеет представления о его содержании. «Меня не оповещали, поэтому для меня это загадка. Я об этом узнал из звонков журналистов. То, что я вижу на сайте суда, дело передано судье», — отметил он.