В ООН назвали важным прямое взаимодействие России и Украины

Напомним, в Белом доме заявили о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. При этом сам президент США Дональд Трамп не будет участвовать в личных контактах Путина и Зеленского по просьбе российского лидера.