В ООН назвали важным прямое взаимодействие России и Украины

«Я думаю, что важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом», — сказал Дюжаррик.
Он также высоко оценил усилия США по дипломатическому разрешению конфликта на Украине.
Напомним, в Белом доме заявили о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. При этом сам президент США Дональд Трамп не будет участвовать в личных контактах Путина и Зеленского по просьбе российского лидера.
