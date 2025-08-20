Китайское издание Baijiahao сообщает, что фотография президента России Владимира Путина, опустившегося на колено у мемориала на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске, вызвала глубокий эмоциональный отклик во всем мире.
На снимке, опубликованном мировыми СМИ, запечатлен момент, когда российский лидер возлагает букет красных роз к надгробию. Этот жест уважения к памяти павших советских солдат, по данным издания, тронул присутствующих на церемонии и получил широкое освещение в международной прессе, появившись на первых полосах многих изданий.
Журналисты подчеркивают, что такое отношение Путина к исторической памяти заслуживает глубокого уважения.
Ранее сообщалось, что власти США назвали сроки проведения трехсторонней встречи по Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.