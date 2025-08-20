Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае рассказали о трогательном жесте Путина на Аляске

Китайское издание Baijiahao сообщает, что фотография президента России Владимира Путина, опустившегося на колено у мемориала на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске, вызвала глубокий эмоциональный отклик во всем мире.

Китайское издание Baijiahao сообщает, что фотография президента России Владимира Путина, опустившегося на колено у мемориала на кладбище Форт-Ричардсон на Аляске, вызвала глубокий эмоциональный отклик во всем мире.

На снимке, опубликованном мировыми СМИ, запечатлен момент, когда российский лидер возлагает букет красных роз к надгробию. Этот жест уважения к памяти павших советских солдат, по данным издания, тронул присутствующих на церемонии и получил широкое освещение в международной прессе, появившись на первых полосах многих изданий.

Журналисты подчеркивают, что такое отношение Путина к исторической памяти заслуживает глубокого уважения.

Ранее сообщалось, что власти США назвали сроки проведения трехсторонней встречи по Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше