Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

Ранее Life.ru писал, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться уже в ближайшие две недели. Российский лидер предложил провести её в Москве, но главарь киевского режима отверг этот вариант. В качестве места первой встречи глав РФ и Украины рассматривается ряд европейских городов, приоритет на Западе отдают Риму и Женеве. Власти Швейцарии уже заявили, что сделают исключение и не станут исполнять ордер МУС на арест Путина, если президент России выберет Женеву для встречи с Зеленским.