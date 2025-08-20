Ричмонд
Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп решил не покидать Вашингтон и отложил свои планы по работе из гольф-клуба в Бедминстере из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Life.ru

«Обычно это время считается отпуском для президента, но не в этом случае», — отметила Ливитт.

Спикер Белого дома добавила, что Трамп принял решение остаться в столице, чтобы сосредоточиться на важных переговорах. По её словам, американский лидер «настроен на результат и хочет двигаться вперёд, решая возникшие вопросы оперативно». Ливитт также уточнила, что отмена планов связана с необходимостью обеспечить активное участие президента США в переговорах между Россией и Украиной.

Ранее Life.ru писал, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться уже в ближайшие две недели. Российский лидер предложил провести её в Москве, но главарь киевского режима отверг этот вариант. В качестве места первой встречи глав РФ и Украины рассматривается ряд европейских городов, приоритет на Западе отдают Риму и Женеве. Власти Швейцарии уже заявили, что сделают исключение и не станут исполнять ордер МУС на арест Путина, если президент России выберет Женеву для встречи с Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше