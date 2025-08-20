Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

«Обычно это время считается отпуском для президента, но не в этом случае», — отметила Ливитт.
Спикер Белого дома добавила, что Трамп принял решение остаться в столице, чтобы сосредоточиться на важных переговорах. По её словам, американский лидер «настроен на результат и хочет двигаться вперёд, решая возникшие вопросы оперативно». Ливитт также уточнила, что отмена планов связана с необходимостью обеспечить активное участие президента США в переговорах между Россией и Украиной.
Ранее Life.ru писал, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться уже в ближайшие две недели. Российский лидер предложил провести её в Москве, но главарь киевского режима отверг этот вариант. В качестве места первой встречи глав РФ и Украины рассматривается ряд европейских городов, приоритет на Западе отдают Риму и Женеве. Власти Швейцарии уже заявили, что сделают исключение и не станут исполнять ордер МУС на арест Путина, если президент России выберет Женеву для встречи с Зеленским.