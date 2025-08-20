Ричмонд
Трамп указал на шанс завершения конфликта на Украине после трехсторонней встречи

В случае проведения успешных переговоров в рамках трехсторонней встречи лидера США Дональда Трампа, президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского есть «хороший шанс» завершить конфликт на Украине. Об этом 19 августа заявил американский лидер.

Источник: AP 2024

При этом он отметил, что выступает за предварительную встречу Путина и Зеленского без него.

«Я провел очень успешную встречу с президентом Путиным. Я провел очень успешную встречу с президентом Зеленским. И я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня», — указал Трамп.

По словам главы Белого дома, он хотел бы посмотреть, что произойдет после такого саммита. По словам Трампа, встреча лидеров двух стран в настоящее время находится на стадии проработки.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки. По ее словам, США обсуждают с Россией и Украиной место, где пройдет встреча Путина и Зеленского.

18 августа состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме. Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. После этого американский и украинский президенты пообщались с лидерами стран Евросоюза.

