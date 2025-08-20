Трамп указал на шанс завершения конфликта на Украине после трехсторонней встречи

При этом он отметил, что выступает за предварительную встречу Путина и Зеленского без него.
«Я провел очень успешную встречу с президентом Путиным. Я провел очень успешную встречу с президентом Зеленским. И я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня», — указал Трамп.
По словам главы Белого дома, он хотел бы посмотреть, что произойдет после такого саммита. По словам Трампа, встреча лидеров двух стран в настоящее время находится на стадии проработки.
19 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине в кратчайшие сроки. По ее словам, США обсуждают с Россией и Украиной место, где пройдет встреча Путина и Зеленского.
18 августа состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Трампа в Белом доме. Переговоры за закрытыми дверями продлились около 30 минут. После этого американский и украинский президенты пообщались с лидерами стран Евросоюза.