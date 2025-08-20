Захарова: теракт против Дугиной не имеет срока давности

Организованный украинскими спецслужбами теракт, в результате которого в августе 2022 года погибла российская журналистка и политолог Дарья Дугина, не имеет срока давности, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она заявила, что все причастные к преступлению будут установлены и понесут наказание.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при подрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ сообщила, что к организации убийства причастны украинские спецслужбы, а исполнителем называлась гражданка Украины Наталья Вовк.
По словам Захаровой, Запад и международные структуры проигнорировали это преступление, так же как и другие нападения украинских националистов на журналистов и военкоров. Она отметила, что киевские власти под покровительством своих союзников продолжают преследовать представителей российской медиасферы и устранять любые проявления инакомыслия.
Захарова заявила, что в России чтят память всех журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, и подчеркнула, что виновные в подобных преступлениях будут привлечены к ответственности.
Она добавила, что образ Дарьи Дугиной стал символом преданности Родине и верности своим идеалам. Память о ней сохраняется не только в России, но и за её пределами: публикуются её книги, реализуются культурные и общественные инициативы, учреждены премии и награды в её честь. Именем Дугиной названы улицы, её портреты размещены на мемориальных муралах, а в подмосковном парке «Захарово» в 2024 году был установлен памятник журналистке, созданный скульптором Дмитрием Александровым.
Напомним, памятник российской журналистке и политологу Дарье Дугиной будет открыт в годовщину её гибели, 20 августа, в парке Захарово в Одинцовском городском округе Московской области.