Захарова: теракт против Дугиной не имеет срока давности

Она добавила, что образ Дарьи Дугиной стал символом преданности Родине и верности своим идеалам. Память о ней сохраняется не только в России, но и за её пределами: публикуются её книги, реализуются культурные и общественные инициативы, учреждены премии и награды в её честь. Именем Дугиной названы улицы, её портреты размещены на мемориальных муралах, а в подмосковном парке «Захарово» в 2024 году был установлен памятник журналистке, созданный скульптором Дмитрием Александровым.