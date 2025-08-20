Ричмонд
Трамп заявил, что без взаимопонимания с Путиным Штаты были бы в опасности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что если бы он и его российский коллега Владимир Путин не понимали друг друга, то Америка находилась бы в опасности.

— Если бы он и я не понимали друг друга, то это поставило бы нас, как страну, в опасное положение, — заявил он в интервью радиоведущему Марку Левину, передает РИА Новости.

Владимир Путин делает большую уступку Дональду Трампу, когда соглашается на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа заявил политолог Сергей Марков. По его словам, американский лидер в ответ на это мог бы объявить о снятии первых санкций против РФ после того, как место встречи Путина и Зеленского будет согласовано.

СМИ сообщили, что глава России во время телефонного разговора с Трампом предложил провести его встречу с Зеленским в Москве. Но, как утверждается, последний отверг данное предложение.

Сообщалось, что трехсторонний саммит Путина, Зеленского и Трампа также может пройти в Риме. Среди возможных городов для проведения переговоров рассматривается и Женева.

