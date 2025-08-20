Трамп: есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что после его переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским появилась реальная возможность продвижения к урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, ситуация остаётся сложной, однако он настроен с осторожным оптимизмом и считает, что шансы на достижение договорённостей достаточно высоки.
Ранее Дональд Трамп заявил, что стремится попасть в рай после смерти и хотел бы, чтобы его усилия по прекращению конфликта на Украине поспособствовали этому.
