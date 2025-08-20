Две ядерные державы: Трамп раскрыл, какие у него сложились отношения с Путиным

Ранее стало известно, что Трамп решил не уходить в отпуск, а остаться в Вашингтоне. Он отменил свои планы в гольф-клубе Бедминстера из-за переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Белом доме сообщили, что американский лидер настроен на результат и хочет двигаться вперёд, решая возникшие вопросы оперативно.