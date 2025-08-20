СМИ: Бастрыкин может возглавить Верховный суд России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассматривается в качестве возможного претендента на пост председателя Верховного суда. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, кандидатура Бастрыкина считается «наиболее очевидной» для данной позиции. В прошлом году президент Владимир Путин продлил срок службы главы СК на один год — до августа 2025 года, несмотря на то, что по закону предельный возраст для этой должности составляет 70 лет. Сейчас Бастрыкину почти 72 года.
Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что назначение Бастрыкина на пост председателя Верховного суда выглядело бы логичным решением. По его словам, это позволит обновить состав ВС и одновременно решить вопрос с продлением полномочий главы Следственного комитета.
Источник, близкий к администрации президента, подчеркнул, что Бастрыкин является одним из главных кандидатов на эту должность. По его мнению, председателем Верховного суда должен стать человек, которому доверяет глава государства и который ему понятен.
Ранее делом об избиении адвокатессы бывшим мужем-адвокатом заинтересовался Бастрыкин.