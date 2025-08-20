Белый дом: Трамп отказался от отпуска из-за переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп решил отказаться от традиционного отпуска в своём гольф-клубе в Бедминстере (Нью-Джерси) из-за переговоров по Украине.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отметив, что вместо отдыха глава государства продолжит работу в Вашингтоне.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что после его переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским появилась реальная возможность продвижения к урегулированию конфликта на Украине.
