В Белом доме рассказали, на какую жертву пошел Трамп ради переговоров по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался от традиционного отпуска в гольф-клубе Бедминстер (Нью-Джерси) для сосредоточения на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Обычно в этот период глава администрации отдыхает, однако Трамп предпочел остаться в Вашингтоне, отменив планы работы в удаленном формате.

Решение было озвучено в ходе брифинга для пресс-пула Белого дома.

Ранее сообщалось, что власти США назвали сроки проведения трехсторонней встречи по Украине.

