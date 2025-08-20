Трамп подтвердил, что проработка встречи Путина и Зеленского уже идёт

По словам Трампа, он провёл «очень успешные» встречи с обоими и считает, что организовать разговор между Путиным и Зеленским без его участия будет целесообразно.
«Я хочу понять, чем может завершиться такая встреча», — сказал американский президент в интервью журналисту Марку Левину.
Хозяин Белого дома выразил надежду на положительный исход переговоров и добавил, что в настоящее время стороны находятся в процессе проработки возможной даты и формата встречи.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался от отпуска из-за переговоров между Россией и Украиной. В американской администрации заявили, что президент США хочет быстро продвинуться вперёд и решить все вопросы. Сам американский лидер выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования украинского конфликта.