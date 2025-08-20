Трамп сообщил, что есть хороший шанс урегулировать украинский конфликт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что имеется хороший шанс урегулировать украинский конфликт после его успешных переговоров с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
— Мы намерены попытаться остановить конфликт на Украине. Я думаю, что у нас есть хороший шанс, — заявил он в интервью радиоведущему Марку Левину, передает РИА Новости.
Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, сообщила 19 августа глава протокольной службы США Моника Кроули.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что Штаты рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее она отметила, что США изучают возможность проведения встречи во множестве других мест.
Также пресс-секретарь отметила, что Дональд Трамп не намерен ждать следующих переговоров еще месяц.
Кэролайн Ливитт признала, что Белый дом увидел «свет в конце тоннеля» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, который позволит заключить прочный мир. Но для этого, по ее словам, обе стороны должны остаться «немного недовольными» итогами процесса.