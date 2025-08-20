СМИ сообщили, сколько солдат Франция готова отправить на Украину

Согласно информации газеты Wall Street Journal, Франция рассматривает возможность размещения на территории Украины от трех до пяти тысяч военнослужащих в рамках предоставления гарантий безопасности.
Анонимные источники из французского правительства подтвердили, что такой контингент может быть направлен на начальном этапе. Издание также отмечает, что европейские страны проявляют осторожность в вопросах отправки войск без четких гарантий поддержки со стороны США, которые могли бы обеспечить военное вмешательство в случае атаки на их контингент.
«На начальном этапе Париж может разместить на Украине от трёх до пяти тысяч военнослужащих», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что около 10 государств выразили готовность разместить свои войска на Украине.
