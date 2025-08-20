Новые правила командировок начнут действовать с сентября

Работнику при направлении в командировку выдается аванс на оплату проезда и проживания, а при необходимости — на другие служебные расходы. За каждый день командировки положены суточные: в рублях при поездках по России и в валюте — за рубежом. Оплачиваются также выходные и праздничные дни, проведённые в командировке, при этом сохраняется средний заработок.