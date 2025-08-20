Новые правила командировок начнут действовать с сентября

С 1 сентября вступит в силу новое положение, регулирующее особенности направления работников в служебные командировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.
Документ распространяется на поездки как внутри России, так и за её пределы. Сроки командировки устанавливает работодатель с учётом объёма и сложности поставленных задач. Днём начала считается день отправления транспортного средства от места работы, а днём окончания — день прибытия. Если аэропорт или вокзал расположены за пределами населённого пункта, в расчёт времени включается дорога до них.
Работнику при направлении в командировку выдается аванс на оплату проезда и проживания, а при необходимости — на другие служебные расходы. За каждый день командировки положены суточные: в рублях при поездках по России и в валюте — за рубежом. Оплачиваются также выходные и праздничные дни, проведённые в командировке, при этом сохраняется средний заработок.
При зарубежных поездках работодатель обязан покрыть расходы на оформление загранпаспорта, визы, консульские сборы и страховку.
Решение о необходимости выхода на работу в день отправления или возвращения из командировки принимается по соглашению между сотрудником и работодателем. После возвращения работник обязан в течение трёх рабочих дней предоставить авансовый отчёт с подтверждающими документами о расходах на проживание, проезд и другие служебные затраты.
Новое положение заменит аналогичный документ 2008 года. Основные нормы сохранены, изменения носят уточняющий характер. Работодателям рекомендовано актуализировать локальные нормативные акты с учётом новой редакции. Количество пунктов сокращено за счёт исключения устаревших норм. Новый документ будет действовать до 1 сентября 2031 года, после чего его пересмотрят в рамках регуляторной гильотины — реформы по устранению избыточных требований.