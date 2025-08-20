Трамп оценил перспективы мирного урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью Марку Левину выразил уверенность в возможности урегулирования украинского конфликта благодаря успешным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон намерен приложить все усилия для прекращения боевых действий и оценил шансы на достижение мира как весьма высокие.
Напомним, что пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп отказался от традиционного отпуска в гольф-клубе Бедминстер (Нью-Джерси) для сосредоточения на переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Ранее СМИ сообщили, сколько солдат Франция готова отправить на Украину.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.