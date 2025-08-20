Трамп заявил, что имеет хорошие отношения с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и это обстоятельство является положительным моментом, поскольку РФ и США обладают ядерным оружием.
«Я хорошо лажу с Путиным — и это хорошо. Это две ядерные державы. Всегда полезно ладить, верно?» — сказал глава Белого дома в интервью радиоведущему Марку Левину.
Трамп пояснил, что отсутствие взаимопонимания с Путиным стало бы угрозой для США.
«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — пояснил американский президент.
Напомним, 16 августа Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после переговоров на Аляске заявил, что отношения между Россией и США достигли самого низкого уровня со времен холодной войны. Он уточнил, что такая ситуация сложилась в период отсутствия прямых контактов между лидерами двух стран. Путин напомнил, что встречи на высшем уровне не проводились более четырёх лет, и это, по его словам, является значительным сроком.