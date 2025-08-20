Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, что Трамп прошептал Макрону про Путина на встрече в Белом доме

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп в приватном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Владимир Путин, по его мнению, стремится к заключению соглашения по Украине, причем мотивацией российского президента якобы является личное отношение к Трампу.

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп в приватном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Владимир Путин, по его мнению, стремится к заключению соглашения по Украине, причем мотивацией российского президента якобы является личное отношение к Трампу.

Телеканал Fox News сообщает, что микрофон случайно зафиксировал эту реплику, произнесенную шепотом.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — прошептал Трамп Макрону.

Ранее Трамп оценил перспективы мирного урегулирования на Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше