СМИ рассказали, что Трамп прошептал Макрону про Путина на встрече в Белом доме

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп в приватном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Владимир Путин, по его мнению, стремится к заключению соглашения по Украине, причем мотивацией российского президента якобы является личное отношение к Трампу.
Телеканал Fox News сообщает, что микрофон случайно зафиксировал эту реплику, произнесенную шепотом.
«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — прошептал Трамп Макрону.
Ранее Трамп оценил перспективы мирного урегулирования на Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.