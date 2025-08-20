СМИ рассказали, что Трамп прошептал Макрону про Путина на встрече в Белом доме

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп в приватном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Владимир Путин, по его мнению, стремится к заключению соглашения по Украине, причем мотивацией российского президента якобы является личное отношение к Трампу.