Трамп призвал не беспокоиться по поводу угрозы третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не стоит беспокоиться в связи с угрозой третьей мировой войны, которой, по его словам, не будет.
Он считает, что из-за политики экс-главы Белого дома Джо Байдена ситуация в мире ухудшалась, однако сейчас риска конфликта нет.
«Думаю, всё шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. В этом и заключается хорошая новость. Вам больше не нужно об этом беспокоиться», — сказал американский лидер в интервью радиоведущему Марку Левину.
Он также отметил, что следует наблюдать за развитием процесса урегулирования.
Напомним, ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что дата начала третьей мировой войны сдвинулась. Он добавил, что, скорее всего, конфликт может начаться в 2027 году.