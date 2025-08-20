Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп призвал не беспокоиться по поводу угрозы третьей мировой войны

Президент США заявил, что из-за политики его предшественника ситуация в мире ухудшалась.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не стоит беспокоиться в связи с угрозой третьей мировой войны, которой, по его словам, не будет.

Он считает, что из-за политики экс-главы Белого дома Джо Байдена ситуация в мире ухудшалась, однако сейчас риска конфликта нет.

«Думаю, всё шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет. В этом и заключается хорошая новость. Вам больше не нужно об этом беспокоиться», — сказал американский лидер в интервью радиоведущему Марку Левину.

Он также отметил, что следует наблюдать за развитием процесса урегулирования.

Напомним, ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что дата начала третьей мировой войны сдвинулась. Он добавил, что, скорее всего, конфликт может начаться в 2027 году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше