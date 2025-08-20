Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: диалог с Путиным важен для безопасности США

В интервью радиоведущему Марку Левину президент США Дональд Трамп заявил, что взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным критически важно для национальной безопасности Соединенных Штатов.

В интервью радиоведущему Марку Левину президент США Дональд Трамп заявил, что взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным критически важно для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Американский президент подчеркнул, что отсутствие такого диалога могло бы создать серьезную угрозу для страны.

«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — заявил Трамп.

Ранее СМИ рассказали, что Трамп прошептал Макрону про Путина на встрече в Белом доме.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше