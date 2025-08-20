Трамп: диалог с Путиным важен для безопасности США

В интервью радиоведущему Марку Левину президент США Дональд Трамп заявил, что взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным критически важно для национальной безопасности Соединенных Штатов.
Американский президент подчеркнул, что отсутствие такого диалога могло бы создать серьезную угрозу для страны.
«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас, как страну, в опасное положение», — заявил Трамп.
Ранее СМИ рассказали, что Трамп прошептал Макрону про Путина на встрече в Белом доме.
