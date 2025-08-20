Азаров допустил повышение уровня делегации России на переговорах до Лаврова

Лавров может быть потенциальным переговорщиком в дальнейших встречах с представителями Киева.
Уровень российской делегации на переговорах с Украиной могут повысить до министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя последние заявления о возможном изменении формата переговоров между Москвой и Киевом.
Азаров объяснил свою позицию тем, что советник президента России Юрий Ушаков ранее допустил возможность повышения уровня российской стороны, что, по его мнению, и может означать участие главы МИД России. «Ушаков, заявив об этом, поднял планку достаточно серьезно. Если сравнивать этот шаг по отношению к Мединскому, Мединский — помощник президента, его статусное положение достаточно высокое, уже об этом говорили. Так что, наверное, это Лавров», — сказал Азаров ТАСС.
Он отметил, что Сергей Лавров рассматривается как наиболее подходящая кандидатура для подготовки к возможной встрече президентов России и Украины. По словам Азарова, глава российского внешнеполитического ведомства пользуется высоким доверием у руководства страны. В то же время Азаров выразил сомнение относительно статуса украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги. Экс-премьер отметил, что неизвестно, насколько высок уровень доверия к нему со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Азаров уточнил, что Сибига не входил в состав украинской делегации, которая недавно посетила Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
В ночь с 18 на 19 августа состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил Юрий Ушаков, в ходе беседы обсуждался вопрос повышения уровня переговоров между Россией и Украиной. На данный момент российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский.