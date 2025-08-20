Азаров допустил повышение уровня делегации России на переговорах до Лаврова

Он отметил, что Сергей Лавров рассматривается как наиболее подходящая кандидатура для подготовки к возможной встрече президентов России и Украины. По словам Азарова, глава российского внешнеполитического ведомства пользуется высоким доверием у руководства страны. В то же время Азаров выразил сомнение относительно статуса украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги. Экс-премьер отметил, что неизвестно, насколько высок уровень доверия к нему со стороны президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Азаров уточнил, что Сибига не входил в состав украинской делегации, которая недавно посетила Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.