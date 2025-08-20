Стало известно, что Трамп на встрече прошептал Макрону про Путина

Владимир Путин делает большую уступку Дональду Трампу, когда соглашается на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа заявил политолог Сергей Марков. По его словам, американский лидер в ответ на это мог бы объявить о снятии первых санкций против России после того, как место встречи Путина и Зеленского будет согласовано.