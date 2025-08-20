Ричмонд
Стало известно, что Трамп на встрече прошептал Макрону про Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 18 августа сообщил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что глава России Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине якобы ради американского лидера.

Он «прошептал» об этом главе Франции в момент, когда микрофон оставили включенным.

— Я думаю, что Владимир Путин хочет заключить сделку. Он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало, — приводит слова главы Белого дома канал Fox News, передает РИА Новости.

Дональд Трамп высказался, что если бы он и Владимир Путин не понимали друг друга, то США находились бы в опасности.

Владимир Путин делает большую уступку Дональду Трампу, когда соглашается на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 19 августа заявил политолог Сергей Марков. По его словам, американский лидер в ответ на это мог бы объявить о снятии первых санкций против России после того, как место встречи Путина и Зеленского будет согласовано.

СМИ сообщили, что глава РФ во время телефонного разговора с Трампом предложил провести его встречу с Зеленским в Москве. Но, как утверждается, последний отверг данное предложение.

