Белый дом рассказал о сроках проведения трехсторонней встречи по Украине

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Трамп будет ждать итогов возможных переговоров РФ и Украины.

Аргументы и факты

Сроки проведения трехсторонней встречи по Украине будут зависеть от итогов возможных переговоров президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Так она ответила на соответствующий вопрос во время брифинга.

«Трудно сказать. Полагаю, что он (американский лидер Дональд Трамп — прим. ред.) хочет посмотреть, как пройдёт двусторонняя встреча», — сказала Левитт журналистам.

Напомним, ранее портал Axios написал, что президент США надеется на то, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа. Журналист этого СМИ Барак Равид утверждает, что подготовка к возможным переговорам Москвы и Киева уже ведётся.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи Трампа с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме заявил, что президент США в ходе телефонного разговора с Путиным якобы достиг договоренности о проведении встречи российского лидера с главой киевского режима в течение двух недель.

