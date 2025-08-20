Ричмонд
Белый дом рассматривает Венгрию для саммита Путина, Зеленского и Трампа

Белый дом рассматривает возможность организации трехстороннего саммита с участием президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — в Будапеште. Об этом сообщают осведомленные источники.

Американская секретная служба уже начала подготовку к встрече.

По данным Politico, администрация Дональда Трампа считает столицу Венгрии приоритетной площадкой для проведения переговоров. Один из собеседников сообщил, что Секретная служба США уже начала предварительную подготовку к саммиту. Белый дом рассматривает его как «следующий шаг урегулирования конфликта». Пока официальных заявлений от Белого дома по поводу даты и формата саммита не поступало.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГде пройдет встреча Путина и Зеленского: версии.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил запланированный отпуск, чтобы лично контролировать переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины, а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала о рассмотрении различных площадок для встречи лидеров. СМИ и эксперты уже обсуждали возможные места проведения саммита, однако ни одна из сторон официально не подтверждала выбор конкретного города или страны.

