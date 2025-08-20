Белый дом рассматривает Венгрию для саммита Путина, Зеленского и Трампа

По данным Politico, администрация Дональда Трампа считает столицу Венгрии приоритетной площадкой для проведения переговоров. Один из собеседников сообщил, что Секретная служба США уже начала предварительную подготовку к саммиту. Белый дом рассматривает его как «следующий шаг урегулирования конфликта». Пока официальных заявлений от Белого дома по поводу даты и формата саммита не поступало.