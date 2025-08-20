Бессент: возможные площадки для саммита России, США и Украины — Будапешт, Женева и Рим

По словам Бессента, проведение саммита возможно, однако сначала необходимо дождаться результатов двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее газета Politico сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает Будапешт в качестве приоритетной площадки для переговоров, а в США уже ведется подготовка к встрече.