Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: возможные площадки для саммита России, США и Украины — Будапешт, Женева и Рим

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины может состояться в венгерской столице Будапеште.

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины может состояться в венгерской столице Будапеште. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

По словам Бессента, проведение саммита возможно, однако сначала необходимо дождаться результатов двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее газета Politico сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает Будапешт в качестве приоритетной площадки для переговоров, а в США уже ведется подготовка к встрече.

В то же время телеканал Sky News назвал альтернативными вариантами проведения саммита Женеву и Рим. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что Женева «может быть лучшим местом» и подчеркнул поддержку Италией этой идеи.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше