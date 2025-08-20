Бессент: возможные площадки для саммита России, США и Украины — Будапешт, Женева и Рим

Трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины может состояться в венгерской столице Будапеште. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.
По словам Бессента, проведение саммита возможно, однако сначала необходимо дождаться результатов двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее газета Politico сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает Будапешт в качестве приоритетной площадки для переговоров, а в США уже ведется подготовка к встрече.
В то же время телеканал Sky News назвал альтернативными вариантами проведения саммита Женеву и Рим. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что Женева «может быть лучшим местом» и подчеркнул поддержку Италией этой идеи.