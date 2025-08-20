Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На исторический Парад Победы в Хабаровск приглашены представители пяти стран

Обелиск площади Славы пополнится именами трёх Героев Советского Союза.

Источник: Хабаровский край сегодня

Правительство Хабаровского края пригласило на первый в истории Парад Победы в честь окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября, официальные делегации Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики, а также официальных представителей Вооруженных Сил Монголии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гостями исторического события станут ветераны Великой Отечественной войны, ректоры вузов, директора крупнейших предприятий, уважаемые люди.

— Это огромная честь и почёт — участвовать в Параде Победы, — написал в своем телеграмм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

О готовности торжественно отметить это событие на заседании президиума правительства края доложил вице-губернатор Артём Мельников.

Торжества начнутся в Хабаровске 28 августа открытием Мемориала бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады в селе Вятское Хабаровского района.

2 сентября будет произведён полуденный выстрел и состоится церемония внесения на Обелиск площади Славы имен трёх Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны.

Также планируется открытие мемориальной доски на здании Военно-исторического музея в память о дважды Герое Советского Союза Афанасии Белобородове.

Безопасность участников парада и гостей обеспечат 1200 сотрудников полиции и Росгвардии. Мэрия Хабаровска завершает ремонтные работы по гостевому маршруту. Готовятся к празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны во всех муниципалитетах края.

— Проведение Парада Победы и культурных, спортивных, патриотических мероприятий должно стать достойной данью памяти предков, сражавшихся за нашу землю, — отметил Дмитрий Демешин.