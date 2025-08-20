На исторический Парад Победы в Хабаровск приглашены представители пяти стран

Правительство Хабаровского края пригласило на первый в истории Парад Победы в честь окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября, официальные делегации Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики, а также официальных представителей Вооруженных Сил Монголии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гостями исторического события станут ветераны Великой Отечественной войны, ректоры вузов, директора крупнейших предприятий, уважаемые люди.
— Это огромная честь и почёт — участвовать в Параде Победы, — написал в своем телеграмм-канале губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
О готовности торжественно отметить это событие на заседании президиума правительства края доложил вице-губернатор Артём Мельников.
Торжества начнутся в Хабаровске 28 августа открытием Мемориала бойцам 88-й отдельной стрелковой бригады в селе Вятское Хабаровского района.
2 сентября будет произведён полуденный выстрел и состоится церемония внесения на Обелиск площади Славы имен трёх Героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны.
Также планируется открытие мемориальной доски на здании Военно-исторического музея в память о дважды Герое Советского Союза Афанасии Белобородове.
Безопасность участников парада и гостей обеспечат 1200 сотрудников полиции и Росгвардии. Мэрия Хабаровска завершает ремонтные работы по гостевому маршруту. Готовятся к празднованию 80-летия окончания Второй мировой войны во всех муниципалитетах края.
— Проведение Парада Победы и культурных, спортивных, патриотических мероприятий должно стать достойной данью памяти предков, сражавшихся за нашу землю, — отметил Дмитрий Демешин.