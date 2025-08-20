На исторический Парад Победы в Хабаровск приглашены представители пяти стран

Правительство Хабаровского края пригласило на первый в истории Парад Победы в честь окончания Второй мировой войны, который состоится 3 сентября, официальные делегации Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики, а также официальных представителей Вооруженных Сил Монголии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».