Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что Владимир Зеленский демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования из-за страха напрямую противостоять Дональду Трампу.
По мнению Азарова, эту линию поддерживают западные кураторы, включая Эмманюэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера. В качестве примера он привёл встречу в Белом доме 18 августа, где Зеленский промолчал на слова Трампа о необходимости забыть о Крыме и пойти на компромисс по другим территориям, но позднее публично повторил прежнюю риторику о неконституционности уступок.
«При Трампе, когда тот ему сказал, что вы про Крым забудьте, а по этим территориям готовься, так сказать, к тому, чтобы идти на компромисс, Зеленский промолчал, он ничего не сказал», — заявил Азаров.
