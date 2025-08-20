Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине объяснили противоречивую позицию Зеленского в вопросе мирного урегулирования

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что Владимир Зеленский демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования из-за страха напрямую противостоять Дональду Трампу.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что Владимир Зеленский демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования из-за страха напрямую противостоять Дональду Трампу.

По мнению Азарова, эту линию поддерживают западные кураторы, включая Эмманюэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера. В качестве примера он привёл встречу в Белом доме 18 августа, где Зеленский промолчал на слова Трампа о необходимости забыть о Крыме и пойти на компромисс по другим территориям, но позднее публично повторил прежнюю риторику о неконституционности уступок.

«При Трампе, когда тот ему сказал, что вы про Крым забудьте, а по этим территориям готовься, так сказать, к тому, чтобы идти на компромисс, Зеленский промолчал, он ничего не сказал», — заявил Азаров.

Ранее экс-сотрудник СБУ раскрыл схему торговли украинскими детьми.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше