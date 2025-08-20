Габбард объявила о лишении доступа к секретным данным 37 человек

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб лишены доступа к секретной информации.
Решение было принято по указанию президента Дональда Трампа.
По её словам, речь идёт о специалистах, которые использовали разведданные в политических целях, манипулировали ими, допускали несанкционированные утечки и совершали другие серьёзные нарушения профессиональных норм.
Габбард не уточнила, в каких структурах работали эти сотрудники. Она, курирующая деятельность всех 18 разведывательных ведомств США, неоднократно отмечала чрезмерную политизацию американских спецслужб. Аналогичную позицию высказывал и глава ЦРУ Джон Рэтклифф, подчёркивавший стремление администрации Трампа исключить влияние политики на работу разведывательного сообщества.