Высший суд Колумбии отменил домашний арест экс-президента Альваро Урибе

Напомним, что в начале августа текущего года судебный орган в Боготе вынес приговор, согласно которому Урибе назначалось 12 лет домашнего ареста, значительный денежный штраф, а также вводился запрет на занятие государственных должностей сроком более восьми лет по обвинению в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве.