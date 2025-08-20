Ричмонд
Высший суд Колумбии отменил домашний арест экс-президента Альваро Урибе

Уголовная палата Высшего суда Колумбии постановила немедленно освободить бывшего президента страны Альваро Урибе Велеса, отменив ранее вынесенное решение о его домашнем аресте. В опубликованном тексте судебного решения содержится прямое указание для нижестоящей судебной инстанции незамедлительно выдать ордер на освобождение политика, пишет Caracol.

Источник: Life.ru

Судебный орган признал утратившей силу часть приговора суда первой инстанции, которая предусматривала заключение экс-президента под стражу, обязав правовые органы обеспечить его освобождение до окончательного рассмотрения апелляционной жалобы, представленной защитой.

Сам политик ранее заявлял о планируемом продолжении активной политической деятельности и намерении противостоять распространению так называемого «неокоммунизма» на территории Колумбии.

Напомним, что в начале августа текущего года судебный орган в Боготе вынес приговор, согласно которому Урибе назначалось 12 лет домашнего ареста, значительный денежный штраф, а также вводился запрет на занятие государственных должностей сроком более восьми лет по обвинению в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве.