Высший суд Колумбии отменил домашний арест экс-президента Альваро Урибе

Судебный орган признал утратившей силу часть приговора суда первой инстанции, которая предусматривала заключение экс-президента под стражу, обязав правовые органы обеспечить его освобождение до окончательного рассмотрения апелляционной жалобы, представленной защитой.
Сам политик ранее заявлял о планируемом продолжении активной политической деятельности и намерении противостоять распространению так называемого «неокоммунизма» на территории Колумбии.
Напомним, что в начале августа текущего года судебный орган в Боготе вынес приговор, согласно которому Урибе назначалось 12 лет домашнего ареста, значительный денежный штраф, а также вводился запрет на занятие государственных должностей сроком более восьми лет по обвинению в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве.