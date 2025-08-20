Дипломат отметил, что политика Британии остаётся последовательной, несмотря на смену премьер-министров в королевстве. Ульянов напомнил, что в 2022 году экс-глава британского правительства Борис Джонсон запретил Украине заключать мирное соглашение с Россией и настоял на продолжении боевых действий.