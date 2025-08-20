Британские власти в очередной раз пытаются помешать урегулированию украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Лондон снова пытается помешать поиску дипломатических решений», — написал он на своей странице в соцсети Х*.
Дипломат отметил, что политика Британии остаётся последовательной, несмотря на смену премьер-министров в королевстве. Ульянов напомнил, что в 2022 году экс-глава британского правительства Борис Джонсон запретил Украине заключать мирное соглашение с Россией и настоял на продолжении боевых действий.
Напомнил, 18 августа в МИД РФ подчеркнули, что заявления Британии о возможном размещении военных на Украине направлены на подрыв мирных усилий США и России.
В ведомстве добавили, что подобные идеи являются подстрекательством к продолжению боевых действий.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.