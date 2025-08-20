Ричмонд
Ради меня: Трамп прошептал Макрону странные слова о Путине

Президент США Дональд Трамп поделился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном мнением о мотивах российского лидера Владимира Путина. В ходе встречи в Белом доме в понедельник он отметил, что Путин стремится заключить сделку по Украине якобы ради него. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Источник: Life.ru

Журналисты указали, что Трамп «прошептал» эту информацию Макрону, когда микрофон оставался включённым.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете? Как бы безумно это ни звучало», — приводит слова Трампа телеканал.

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который в свою очередь уже заявил, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.

