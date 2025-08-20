Ради меня: Трамп прошептал Макрону странные слова о Путине

Напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. После переговоров Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским, который в свою очередь уже заявил, что Украина не настаивает на перемирии для переговоров с Россией.