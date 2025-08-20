Ричмонд
Белоруссия предложила площадку для переговоров Путина и Зеленского

Белорусские власти готовы предоставить площадку для переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 19 августа, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

— Белоруссия на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается. Но если это нужно для мира в братской стране, то мы встречу организовать готовы, — высказалась она в интервью изданию «Ведомости».

По ее словам, власти готовы провести все на высшем уровне, однако эту тему белорусский лидер Александр Лукашенко не обсуждал с коллегой из США Дональдом Трампом в ходе телефонных переговоров.

17 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске.

До этого глава Белоруссии пообщался с Дональдом Трампом. Лукашенко во время телефонного разговора пригласил его вместе с семьей приехать к нему в гости в Минск. Сам глава Белого дома назвал прошедший разговор «замечательным». Он уточнил, что обсудил с Лукашенко освобождение политических заключенных.

