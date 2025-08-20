Reuters: Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok

Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok, сообщает агентство Reuters.
По данным издания, президент США Дональд Трамп полагает, что именно эта платформа сыграла значительную роль в привлечении голосов молодёжи на выборах в ноябре 2024 года.
Напомним, Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США на 90 дней до 17 сентября. Ранее американский лидер рассказал, что группа очень богатых людей готова купить соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше