Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok

Трамп полагает, что именно эта платформа сыграла значительную роль в привлечении голосов молодёжи на выборах в ноябре 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом открыл официальный аккаунт в TikTok, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, президент США Дональд Трамп полагает, что именно эта платформа сыграла значительную роль в привлечении голосов молодёжи на выборах в ноябре 2024 года.

Напомним, Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США на 90 дней до 17 сентября. Ранее американский лидер рассказал, что группа очень богатых людей готова купить соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше