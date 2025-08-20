Бессент: США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%

«Мы продаём оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10% на это оружие», — сказал глава Минфина.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений Financial Times о готовящейся сделке, согласно которой Украина обязуется закупить американское вооружение на сумму 100 миллиардов долларов при финансовом участии европейских партнёров. Данный механизм рассматривается как часть договорённостей о предоставлении Киеву гарантий безопасности со стороны США.