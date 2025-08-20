Бессент: США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10%

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты реализуют оружие европейским странам с последующей его перепродажей Украине, при этом на такие поставки устанавливается наценка в 10%. В интервью Fox News он пояснил, что данная схема осуществляется под руководством президента Дональда Трампа.