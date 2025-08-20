Уиткофф в сумме провел с Путиным и его окружением 24−25 часов

Господин Уиткофф уточнил, что это было «личное время с ним, а также с некоторыми из его людей», назвав помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, он неоднократно летал в Россию для обсуждения, в частности, вопросов украинского урегулирования.
В последний раз господин Уиткофф посетил Москву 6 августа. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. До этого он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля и 11 апреля в Санкт-Петербург. С начала года спецпосланник президента США посетил Россию пять раз.