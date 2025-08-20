Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф в сумме провел с Путиным и его окружением 24−25 часов

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в общей сложности провел около 24−25 часов на встречах с президентом России Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Такую оценку он дал в интервью телеканалу Fox News.

Источник: РИА "Новости"

Господин Уиткофф уточнил, что это было «личное время с ним, а также с некоторыми из его людей», назвав помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, он неоднократно летал в Россию для обсуждения, в частности, вопросов украинского урегулирования.

В последний раз господин Уиткофф посетил Москву 6 августа. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. До этого он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля и 11 апреля в Санкт-Петербург. С начала года спецпосланник президента США посетил Россию пять раз.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше