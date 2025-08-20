Telegraph: России угрожают из-за отказа по трехсторонней встречи по Украине

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора между главами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, обе стороны выразили одобрение идее проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом, передает RT. Кроме того, Трамп проинформировал Путина о своих недавних консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами европейских стран, прошедших в Белом доме.