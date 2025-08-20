Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: России угрожают из-за отказа по трехсторонней встречи по Украине

Великобритания и Евросоюз разрабатывают новый пакет санкций против России, которые могут быть введены в случае срыва трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает одна из британских газет со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

России грозят санкциями за отказ от трехсторонней встречи по Украине.

Великобритания и Евросоюз разрабатывают новый пакет санкций против России, которые могут быть введены в случае срыва трехсторонней встречи президента РФ Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает одна из британских газет со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

«Великобритания и Европейский союз готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с Зеленским и Трампом», — пишет Telegraph. Издание ссылается на свой источник.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора между главами РФ и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, обе стороны выразили одобрение идее проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом, передает RT. Кроме того, Трамп проинформировал Путина о своих недавних консультациях с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидерами европейских стран, прошедших в Белом доме.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше