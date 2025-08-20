Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ занять часть Курской области

По данным следствия, ещё не все соучастники преступления установлены. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления других причастных лиц и установления всех эпизодов преступной деятельности организованной группы.
Ранее появились сообщения о концентрации украинских войск на границе Курской области. Зафиксировано использование FPV-дронов даже над городом Рыльск, расположенным в 30 километрах от границы, что может свидетельствовать о создании противником передовых баз или использовании ретрансляторов для увеличения радиуса действия беспилотников.