Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ занять часть Курской области

Хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, в которых обвиняются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, способствовали оккупации значительной части региона Вооружёнными силами Украины. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, действия фигурантов причинили не только экономический ущерб России, но и нанесли урон обороноспособности государства.

Источник: Life.ru

По данным следствия, ещё не все соучастники преступления установлены. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью выявления других причастных лиц и установления всех эпизодов преступной деятельности организованной группы.

Ранее появились сообщения о концентрации украинских войск на границе Курской области. Зафиксировано использование FPV-дронов даже над городом Рыльск, расположенным в 30 километрах от границы, что может свидетельствовать о создании противником передовых баз или использовании ретрансляторов для увеличения радиуса действия беспилотников.