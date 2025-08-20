Хищения при возведении фортификаций позволили ВСУ занять часть Курской области

Хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, в которых обвиняются бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, способствовали оккупации значительной части региона Вооружёнными силами Украины. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, действия фигурантов причинили не только экономический ущерб России, но и нанесли урон обороноспособности государства.