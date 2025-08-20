Названо условие для введения новых санкций ЕС против России

Согласно публикации газеты Telegraph, Великобритания и Европейский союз разрабатывают новый пакет санкционных мер против России.
По информации издания, ссылающегося на высокопоставленный правительственный источник, эти ограничения могут быть введены в случае, если президент РФ Владимир Путин откажется от участия в трёхсторонних переговорах с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Напомним, что в интервью радиоведущему Марку Левину президент США Дональд Трамп заявил, что взаимопонимание между ним и российским лидером Владимиром Путиным критически важно для национальной безопасности Соединенных Штатов.
Ранее СМИ рассказали, что Трамп прошептал Макрону про Путина на встрече в Белом доме.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.