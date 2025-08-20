Ричмонд
В СФ оценили возможность встречи Путина и Зеленского в Венгрии и Риме

СМИ назвали несколько возможных мест, где может состояться встреча.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Андрей Климов прокомментировал aif.ru возможность встречи президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Венгрии и Италии.

«Что касается места встречи, здесь тоже есть немало вопросов. Ну вот говорили, например, о Венгрии, которая относится к государствам разумно ведущим себя в этом кризисе, несмотря на то, что они входят в Европейский союз и в НАТО. Но Венгрия окружена другими государствами, которые, скажем так, ведут себя менее разумно или вообще агрессивно в отношении России, и отсюда возникает, помимо прочего, большое количество организационных дискуссий в вопросе безопасности. С Италией схожая ситуация», — сказал Климов.

Он напомнил, что подобного рода встречи проводились в Стамбуле.

«Не будем забывать, что Турция тоже страна НАТО, у нее непростые отношения в этом конфликте», — добавил сенатор.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Женеве или Риме. О возможности переговоров в Женеве говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома утверждает, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии.

