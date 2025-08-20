Перенджиев: за сговорчивость по сделке Зеленскому обещают замок в Британии

Безопасную жизнь в собственном замке в Великобритании пообещали Зеленскому за выполнение договоренностей, отметил в разговоре с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.
«Зеленскому пообещали, что все его деньги, которые он переведет в иностранные банки, никто у него не отберет. Ему пообещали, что вся недвижимость, которую купили он и его родственники, останется за ними. Это все будет при условии, если он выполнит все указания», — объяснил политолог.
По словам эксперта, после решения украинского конфликта Зеленский может отправиться жить в Великобританию, где у него есть собственный замок.
«Он купил огромный, дорогой замок, который принадлежал чуть ли не королю или королеве. Скорее всего, там и будет Зеленский при британцах жить дальше», — добавил он.
Отметим, что о дворце XVIII века, который Зеленский приобрел в Англии, сообщило издание The London Crier в апреле 2024 года. Сделку по покупке роскошного поместья Хайгроув за 20 миллионов фунтов оформила Елена Зеленская. Дворец ранее принадлежал королевской семье: там жили Чарльз и принцесса Диана и проведи детство принцы Уильям и Гарри.
Ранее политолог Владимир Скачко в разговоре с aif.ru поделился мнением, что Зеленскому в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом пообещали предоставить надежное убежище и сохранить все его накопления.