Перенджиев: за сговорчивость по сделке Зеленскому обещают замок в Британии

«Зеленскому пообещали, что все его деньги, которые он переведет в иностранные банки, никто у него не отберет. Ему пообещали, что вся недвижимость, которую купили он и его родственники, останется за ними. Это все будет при условии, если он выполнит все указания», — объяснил политолог.