Главе киевского режима Владимиру Зеленскому может не хватить политического капитала на Украине для проявления необходимой гибкости в рамках урегулирования конфликта, заявил посол Британии в США Питер Мандельсон.
«Он может вернуться в Киев и обнаружить, что у него нет политической поддержки для той гибкости, которую ему необходимо проявить, чтобы положить конец этому (противостоянию — прим. ред.)», — сказал дипломат в интервью телеканалу Newsmax.
Напомним, 19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому необходимо «проявить гибкость» для достижения урегулирования украинского конфликта. Американский лидер надеется, что глава киевского режима сделает такие шаги.