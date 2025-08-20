Иск к губернатору Красноярского края об отмене закона об объединении районов отменён

Красноярский краевой суд отклонил иск к губернатору Красноярского края об отмене закона об объединении районов. Об этом сообщили в пресс-службе судов. Данный закон не противоречит федеральному законодательству, а принят во исполнение федерального закона.
Добавим, что в июле Сухобузимский районный совет депутатов подал иск в суд об отмене закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», принятый 15 мая. Подобный иск был подан от жителей Красноярского края. Все иски были объединены.
Напомним, в нашем регионе на данный момент создано 39 муниципальных образований (6 городских и 33 муниципальных округа). Ранее в Красноярском крае было 472 муниципальных образования (17 городских и 12 муниципальных округов, 32 муниципальных района, 22 городских и 389 сельских поселений).