Стало известно о схеме перепродажи американского оружия Украине через Европу

Отвечая на вопрос корреспондента о том, придется ли налогоплательщикам США оплачивать воздушное прикрытие для Украины, которое, вероятно, смогут обеспечить американские военные, Бессент отметил, что нынешний президент Дональд Трамп проявляет повышенную осторожность. По его словам, Вашингтон продает оружие европейским союзникам, которые затем перепродают его Киеву, а наценка в размере десяти процентов, введенная Трампом, потенциально способна компенсировать расходы на авиационную поддержку.