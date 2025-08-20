Стало известно о схеме перепродажи американского оружия Украине через Европу

Соединенные Штаты реализуют вооружение европейским государствам, после чего оно поступает на Украину уже с наценкой в 10 процентов. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, придется ли налогоплательщикам США оплачивать воздушное прикрытие для Украины, которое, вероятно, смогут обеспечить американские военные, Бессент отметил, что нынешний президент Дональд Трамп проявляет повышенную осторожность. По его словам, Вашингтон продает оружие европейским союзникам, которые затем перепродают его Киеву, а наценка в размере десяти процентов, введенная Трампом, потенциально способна компенсировать расходы на авиационную поддержку.
19 августа 2025 года госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что страна прекратила бесплатные поставки вооружений на Украину. В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уточнил, что Вашингтон продолжит поставки, однако их оплату возьмут на себя европейские союзники альянса.
По словам Рютте, именно партнеры из Европы будут финансировать сделки, что, как он подчеркнул, выгодно для среднего класса в США и позволяет сохранить бесперебойный поток вооружений на Украину. Он добавил, что данная схема поддержки согласована с президентом Трампом.
