Кнайсль: Москва стала бы хорошей площадкой для переговоров по Украине

По её словам, после визита российского президента в США и тёплого приёма на американской военной базе логично, чтобы следующая встреча состоялась в Москве. Она подчеркнула, что там могла бы пройти трёхсторонняя дискуссия, результатом которой стало бы подписание документа, приближающего урегулирование конфликта.