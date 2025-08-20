Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнайсль: Москва стала бы хорошей площадкой для переговоров по Украине

Кнайсль также обратила внимание, что в Европе фактически нет нейтральных площадок для подобных мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью РИА Новости отметила, что Москва могла бы стать подходящей площадкой для продолжения переговоров по урегулированию ситуации на Украине после прошедшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

По её словам, после визита российского президента в США и тёплого приёма на американской военной базе логично, чтобы следующая встреча состоялась в Москве. Она подчеркнула, что там могла бы пройти трёхсторонняя дискуссия, результатом которой стало бы подписание документа, приближающего урегулирование конфликта.

Кнайсль также обратила внимание, что в Европе фактически нет нейтральных площадок для подобных мероприятий. Возможные варианты, такие как Стамбул или ОАЭ, она назвала менее уместными, подчеркнув, что вопрос касается именно Европы, поэтому оптимальным местом видится Москва.

Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп решил отказаться от традиционного отпуска в своём гольф-клубе в Бедминстере (Нью-Джерси) из-за переговоров по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше