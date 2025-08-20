Кнайсль: Москва стала бы хорошей площадкой для переговоров по Украине

Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью РИА Новости отметила, что Москва могла бы стать подходящей площадкой для продолжения переговоров по урегулированию ситуации на Украине после прошедшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
По её словам, после визита российского президента в США и тёплого приёма на американской военной базе логично, чтобы следующая встреча состоялась в Москве. Она подчеркнула, что там могла бы пройти трёхсторонняя дискуссия, результатом которой стало бы подписание документа, приближающего урегулирование конфликта.
Кнайсль также обратила внимание, что в Европе фактически нет нейтральных площадок для подобных мероприятий. Возможные варианты, такие как Стамбул или ОАЭ, она назвала менее уместными, подчеркнув, что вопрос касается именно Европы, поэтому оптимальным местом видится Москва.
Ранее сообщалось, как президент США Дональд Трамп решил отказаться от традиционного отпуска в своём гольф-клубе в Бедминстере (Нью-Джерси) из-за переговоров по Украине.