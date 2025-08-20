Климов: встреча Путина и Зеленского может пройти в ОАЭ или в стране СНГ

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в ОАЭ или в одной из стран СНГ. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Есть площадки, о которых наш президент в том числе говорил. Одна из них — Объединенные Арабские Эмираты. Были и другие точки соприкосновения. Я не говорю, что так будет, но не исключаю организацию этой встречи в одной из стран СНГ, которые ведут себя разумно и которые поддерживают дипломатические отношения с тем же Киевом, поэтому технически это возможно. Но решение в данном конкретном случае будет за Кремлем», — сказал Климов.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Женеве или Риме. О возможности переговоров в Женеве говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.
В то же время Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома утверждает, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии.