По его мнению, единственной действенной гарантией может быть только мирный договор, а не милитаризация. Хеннингсен подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта было бы логичнее, но украинские власти и их европейские союзники сознательно эскалируют ситуацию, срывая переговоры.