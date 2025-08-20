Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive раскритиковал планы Киева по закупке американского оружия на 100 миллиардов долларов, заявив, что это не обеспечит реальных гарантий безопасности.
По его мнению, единственной действенной гарантией может быть только мирный договор, а не милитаризация. Хеннингсен подчеркнул, что дипломатическое урегулирование конфликта было бы логичнее, но украинские власти и их европейские союзники сознательно эскалируют ситуацию, срывая переговоры.
Аналитик призвал европейские страны оказать давление на Киев для незамедлительного начала диалога с Москвой.
