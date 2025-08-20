Эксперты разобрали отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским

«У них никогда раньше отношения не складывались. Что у Трампа с Зеленским, что с евробюрократией. Евробюрократия ненавидит и презирает Трампа, считает его выскочкой. Он также ненавидит евробюрократов, потому что они поддерживают американское глубинное государство и, условно говоря, Байдена и демократов. Поэтому их отношения не сложились, не было основы для этого», — пояснил aif.ru политолог-американист Константин Блохин.