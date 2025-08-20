Эксперты разобрали отличия встреч Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и «массовку» из лидеров Евросоюза. Журналисты обратили внимание на различия в этой встрече с саммитом с Владимиром Путиным. Зеленского не ждала красная ковровая дорожка и длинное рукопожатие, не встречал бомбардировщик B-2.
Трамп помнит о февральском скандале.
В момент встречи с Зеленским Трамп взял его за шею, обратил внимание физиогномист Олег Воеводин.
«Трамп холодно встречает Зеленского. И в то же время пытается ему сказать что-то вроде: “Я помню, что ты сделал”, когда берет его за шею», — сказал Воеводин.
Встреча в целом выглядела холодной, считает эксперт по мимике.
«У Дональда Трампа при встрече с Зеленским веки немножко прикрыты. Он закрыт, холоден, но при этом его пытается к себе, знаете, как с врагами, держи поближе», — уточнил собеседник aif.ru.
Зеленский был в прострации.
«Мы здесь видим, что Владимир Зеленский находится в застое, в апатии какой-то. И ему сейчас абсолютно все равно, что и как. Можно сказать, он находится в некой прострации в этом мире, делает все на автомате, не совсем соображает, что делать», — отметил Воеводин.
Зеленский постоянно кому-то кивал за кадром, добавил физиогномист.
«На видео мы видим постоянные кивки головой. Он кивает кому-то за камерой, людям, которые там сидят. Работа его головы — это первое, что мы видим. Кажется, что он будто или залипает, или будто летел сутки на самолете и его рано подняли», — отметил эксперт.
Трамп намеренно прервал встречу ради звонка Путину.
Еще одной особенностью этой встречи стало отношение Трампа к лидерам ЕС, обратили внимание журналисты. Президент США отказался их встречать, а затем и вовсе прервал разговор ради звонка Путину.
«У них никогда раньше отношения не складывались. Что у Трампа с Зеленским, что с евробюрократией. Евробюрократия ненавидит и презирает Трампа, считает его выскочкой. Он также ненавидит евробюрократов, потому что они поддерживают американское глубинное государство и, условно говоря, Байдена и демократов. Поэтому их отношения не сложились, не было основы для этого», — пояснил aif.ru политолог-американист Константин Блохин.
Трамп позже заявил, что разговор с Путиным прошел хорошо, несмотря на поздний час телефонного звонка.